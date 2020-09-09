МХЛ перенесла шесть матчей «Мамонтов Югры» из-за коронавируса

Молодежная хоккейная лига сообщила о переносе матчей «Мамонтов Югры» по причине выявления первичного положительного теста ПЦР у игроков команды, информирует сайт лиги.

Достигнуты договоренности о переносе матчей против «Чайки» (10 и 11 сентября), «Реактора» (14 и 16 сентября) и «Спутника» (19 и 20 сентября). Также будет перенесен матч против «Ирбиса», который должен был состояться 7 сентября. О новых датах и времени начала матчей будет сообщено дополнительно.