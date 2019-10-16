«Локо» забросил 9 шайб ОРДЖИ

«Локо» в матче регулярного чемпионата Париматч МХЛ разгромил ОРДЖИ — 9:1.

В параллельной встрече «СКА-1946» уверенно обыграл «Амурских тигров» — 5:1. С аналогичным счетом «МХК Динамо» победил «Крылья Советов».

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирские снайперы» (Новосибирск) — «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)

Голы: Фростов — 2 (мен., Сатаров), 24:38 — 0:1. Верхорубов — 4 (Юров, Дубакин), 35:07 — 1:1. Юдин — 6 (Сизиков), 35:58 — 1:2. Хрунин — 4 (Юдин, Сизиков), 38:31 — 1:3. Юров — 3, 44:07 — 2:3. Ефремов — 3 (бол., Юров), 56:39 — 3:3. Ефремов — 4 (бол., Юров), 63:12 — 4:3.

Вратари: Щербаков — Кузнецов.

Судьи: Томилов, Шмаков.

16 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

«Красная Армия» (Москва) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Мингачев — 6, 32:24 — 1:0. Климов — 6 (бол., Калиниченко, Мингачев), 40:39 — 2:0.

Вратари: Скотников — Чуфаров (59:09).

Судьи: Фатихов, Хажиев.

16 октября. Москва. ЛДС ЦСКА.

«Локо» (Ярославль) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 9:1 (2:0, 3:1, 4:0)

Голы: Акмальдинов — 1 (бол., И. Назаров), 3:14 — 1:0. И. Назаров — 1 (бол., Д. Назаров, Акмальдинов), 11:00 — 2:0. Смирнов — 6 (Манин), 21:04 — 3:0. Березкин — 5 (Гутик, Волков), 21:52 — 4:0. Ван Цзин — 4 (бол., Жеребкин, Сотский), 24:49 — 4:1. Манин — 9 (Тювилин), 37:27 — 5:1. Шумилин — 6 (Тютнев, Кирьянов), 48:45 — 6:1. Науменко — 1 (Гутик, Березкин), 52:14 — 7:1. И. Назаров — 2 (Тювилин, Тесанов), 54:09 — 8:1. Тесанов — 1 (бол., Лукичев), 59:00 — 9:1.

Вратари: Горшков — Ху Хаожань.

Судьи: Журавлев, Рассказов.

16 октября. Ярославль. МФСК «Локомотив».

«Реактор» (Нижнекамск) — «Ладья» (Тольятти) — 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Голы: Пономарев — 3 (Петров, Цитцер), 1:56 — 0:1. Шамбазов — 5 (Шарифьянов), 8:53 — 1:1. Рангаев — 9 (Стешенко), 15:54 — 1:2. Барсуков — 2 (Шафигуллин, Шамбазов), 17:24 — 2:2. Костенко — 3 (бол., Бубнов, Быстров), 30:44 — 2:3.

Вратари: Озолин (58:28) — Забродин.

Судьи: Глазырин, Шувалов.

16 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

«Алмаз» (Череповец) — «ХК Рига» (Рига) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Егоров — 2 (Белялов, Лапин), 36:13 — 1:0. Луховской — 7 (Неволин), 37:03 — 2:0. Капустин — 5 (Чижиков, Федоров), 45:28 — 3:0. Богатов — 2 (п.в., Чижиков), 59:53 — 4:0.

Вратари: Шостак — Ворис (59:31 — 59:53).

Судьи: Арзамазов, Барышев.

16 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Голы: Цыплаков — 7 (мен., Поляков), 26:52 — 1:0. Иванов — 1 (Манин), 45:13 — 2:0. Грязнов — 3 (бол., Гордин, Цыплаков), 46:17 — 3:0. Иванов — 2 (бол., Д. Николаев, Кровяков), 46:53 — 4:0. Гордин — 7 (буллит), 53:24 — 5:0. Гопиенко — 6 (Можаров), 55:49 — 5:1.

Вратари: Д. Николаев — Федоров.

Судьи: Хартин, Шерер.

16 октября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«МХК Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва) — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Голы: Тринеев — 2 (бол., Злодеев, Дидковский), 7:22 — 1:0. Иванов — 2 (бол., Порошин, Погонченков), 9:56 — 1:1. Смирнов — 2 (Злодеев, Тринеев), 17:11 — 2:1. Дидковский — 4 (мен.), 19:59 — 3:1. Злодеев — 4 (бол., Смирнов, Дидковский), 27:20 — 4:1. Кулаковский — 1 (Мачулин, Кисаков), 28:39 — 5:1.

Вратари: Куликов — Попов (Кадочников, 20:00).

Судьи: Зосимов, Потапов.

16 октября. Тверь. СК «Юбилейный».

«МХК Атлант» (Мытищи) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Шушин — 3 (Усманов), 17:45 — 1:0. Дарьин — 6 (Новиков, Кузык), 20:33 — 2:0. Пустовалов — 2 (Шуйдин), 27:26 — 2:1. Коковин — 4 (Старков, Бондаренко), 29:08 — 3:1. Зимин — 2 (Дарьин, Шушин), 42:18 — 4:1.

Вратари: Задорожный — Обыскалов.

Судьи: Андреев, Косарезов.

16 октября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».