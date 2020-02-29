«Красная Армия» обыграла «ОРДЖИ Юниор», «Локо» выиграл у «Динамо»
Завершились матчи очередного игрового дня в регулярном чемпионате Париматч МХЛ.
«Красная Армия» обыграла «ОРДЖИ Юниор» (2:1). «Локо» на выезде выиграл у МХК «Динамо» (Москва) -4:2.
Париматч МХЛ
Регулярный чемпионат
«Толпар» (Уфа) — «Авто» (Екатеринбург) — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бухаров — 32 (Захаров, Зайцев), 16:01 — 0:1. Амиров — 10 (Алалыкин), 23:02 — 1:1. Бухаров — 33 (Зайцев, Фоминцев), 28:32 — 1:2. Аймурзин — 24 (Голощапов), 29:14 — 2:2.
Победный буллит: Широкалов.
Вратари: Кулешов — Романов.
Судьи: Коршак, Косарезов.
29 февраля. Уфа. Городской дворец спорта.
«МХК Динамо» (Москва) — «Локо» (Ярославль) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Горячев — 2, 2:43 — 0:1. Чефанов — 3 (Шумилин, Никулин), 6:22 — 0:2. Тринеев — 12 (Кацевич), 12:53 — 1:2. Никулин — 14 (Кожевников), 24:53 — 1:3. Брызгалов — 12 (Зайцев, Михайлов), 36:30 — 2:3. Самочернов — 3 (бол., Горячев, Дяденькин), 49:00 — 2:4.
Вратари: Моторыгин (59:45 — 59:57) — Гуськов.
Судьи: Пестов, Якас.
29 февраля. Тверь. СК «Юбилейный».
«Красная Армия» (Москва) — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Клавдиев — 14 (мен., Корбит), 30:55 — 0:1. Сулев — 6 (Черный, Кузьмин), 44:09 — 1:1. Долгопятов — 22 (Аноп, Пугачев), 59:23 — 2:1.
Вратари: Самсонов — Зиновенко.
Судьи: Абросимов, Шевчук.
29 февраля. Москва. ЛДС ЦСКА.
«Алмаз» (Череповец) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Жук — 21 (бол., Яруллин, Иванов), 12:52 — 0:1. Крутов — 1 (Луховской), 14:36 — 1:1. Луховской — 25, 26:03 — 2:1. Крутов — 2 (Лапин), 26:53 — 3:1. Баринов — 2 (Хуснутдинов, Рычков), 44:03 — 3:2.
Вратари: Рыбалкин — Ромашкин (В. Бринкман, 26:53, 58:37).
Судьи: Хажиев, Черенков.
29 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».