Борис Михайлов рассказал о задачах «Академия имени Михайлова» в МХЛ

В сезоне-2020/2021 появится новая точка на карте МХЛ: «Академия имени Михайлова» станет первым представителем Тульской области в молодежном хоккее.

— Я стараюсь быть в курсе всех дел академии, стараюсь как можно чаще общаться с руководством, тренерами, спонсорами, — говорит Борис Михайлов в интервью сайту МХЛ. — Со мной постоянно советуются по разным вопросам: рад, когда мое видение ситуации совпадает с видением руководства клуба.

Я помогаю организовывать мастер-классы и семинары для тренеров академии. Часто своим опытом приезжает делиться Владимир Юрзинов-старший, Вячеслав Быков читает лекции, Дарюс Каспарайтис проводит мастер-классы. Сам я лекции не читаю: на семинары руководство клуба приглашает более молодых специалистов с современным видением хоккея, и я считаю это правильным.

В академии множество талантливых парней во всех возрастах, у них есть превосходные условия для роста. Думаю, что успеть подготовить игроков молодежной сборной к домашнему МЧМ «Академии Михайлова» будет тяжело, но все покажет игра.