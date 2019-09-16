«Авто» одолел «Снежных барсов» в матче МХЛ
В матче регулярного чемпионата МХЛ «Снежные барсы» принимали «Авто». Гости одержали победу со счетом 3:2.
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«СКА-Варяги» (Ленинградская область) — «Локо» (Ярославль) — 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)
Голы: Смирнов — 2 (Науменко, Манин), 0:11 — 0:1. Михнин — 5 (Коромыслов), 12:25 — 1:1. Манин — 2 (Дарьин), 34:24 — 1:2. Шумилин — 3 (Абросимов, Бычков), 36:03 — 1:3. Тютнев — 3 (бол., Дяденькин, Шумилин), 44:12 — 1:4. Смирнов — 3 (мен.), 45:31 — 1:5. Михнин — 6 (бол., Смирнов), 46:55 — 2:5. Бычков — 1 (Манин, Николаев), 48:55 — 2:6.
Вратари: Обыскалов (Мельничук, 48:55) — Наумов.
Судьи: Глазырин, Сюрдяев.
16 сентября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«Омские ястребы» (Омск) — «Спутник» (Альметьевск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Казаков — 1 (бол., Скоробогатов, Власов), 31:44 — 1:0. Фадеев — 2 (Кабиров, Коротков), 59:37 — 1:1. Грицюк — 3 (Чинахов, Елизаров), 61:19 — 2:1.
Вратари: Дианов — Насыров (58:03 — 59:37).
Судьи: Анисимов, Каменщиков.
16 сентября. Омск. ДХЦ «Авангард».
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк) — «Сарматы» (Оренбург) — 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)
Голы: Савельев — 4 (бол., Махрин, Лукин), 4:48 — 0:1. Макаревич — 1, 5:25 — 1:1. Юдин — 3 (Хрунин), 20:17 — 2:1. Савельев — 5 (бол., Сергиевский), 23:22 — 2:2. Катаев — 3 (бол., Ипатов, Терлецкий), 24:12 — 2:3. Малолеткин — 1 (Лукин), 56:39 — 2:4. Богдашкин — 2, 57:30 — 3:4. Хрунин — 3 (Сизиков), 58:14 — 4:4. Лукин — 1 (бол., Махрин), 59:16 — 4:5.
Вратари: Кузьмин (59:25) — Гилев.
Судьи: Морозов, Саутин.
16 сентября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.
«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Белые медведи» (Челябинск) — 5:6 ОТ (2:2, 2:0, 1:3, 0:1)
Голы: Шешин — 4 (Хайруллин), 4:28 — 1:0. Степанов — 1 (Яковлев), 6:23 — 1:1. Якуценя — 1 (Шварев), 8:14 — 1:2. Дорофеев — 1 (бол., Платонов, Гусев), 15:20 — 2:2. Платонов — 1 (Антипин, Дорофеев), 20:39 — 3:2. Спиридонов — 1 (Шешин), 23:09 — 4:2. Нероев — 1 (Фильчаков, Зарубин), 55:10 — 4:3. Шабанов — 2, 56:18 — 4:4. Спиридонов — 2 (Рожков, Гусев), 58:43 — 5:4. Зиновьев — 1 (Фильчаков), 59:24 — 5:5. Яковлев — 2 (Степанов, Зарубин), 61:53 — 5:6.
Вратари: Камышников (Моисеев, 8:14) — Мыльников (Горбунов, 20:39).
Судьи: Андреев, Гайсин.
16 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Толпар» (Уфа) — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Голы: Клавдиев — 2 (Толкачев, Ипатов), 4:11 — 1:0. Петросян — 3 (Шапорев, Лагунов), 8:45 — 2:0. Панченко — 1 (Комаровский), 41:56 — 3:0. Сучков — 1 (бол., Аймурзин), 55:58 — 3:1.
Вратари: Нурек — Брагинский (58:26 — 59:38).
Судьи: Жаирбаев, Пронских.
16 сентября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.
«Снежные барсы» (Нур-Султан) — «Авто» (Екатеринбург) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Шайхмедденов — 2 (Асуханов, Королев), 0:52 — 1:0. Сибиряков — 3 (Ворожцов, Швайковский), 13:37 — 1:1. Бойко — 2 (бол., Гусейнов), 23:09 — 2:1. Бухаров — 3 (бол., Лоза), 45:40 — 2:2. Бухаров — 4 (бол., Журавлев, Федоров), 47:26 — 2:3.
Нереализованный буллит: Гусейнов (Снежные барсы), 59:48.
Вратари: Прокофьев (58:43) — Галкин.
Судьи: Арзамазов, Косарезов.
16 сентября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».
«Тюменский легион» (Тюмень) — «Реактор» (Нижнекамск) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Полькин — 1 (Чивилев, Паранин), 3:03 — 0:1. Тиханович — 1, 13:46 — 1:1. Паранин — 4 (Чивилев, Полькин), 29:28 — 1:2. Головин — 2 (Лужин), 39:46 — 2:2. Шутов — 2 (Валеев, Михайлов), 41:10 — 2:3.
Вратари: Щетилин (57:58) — Озолин.
Судьи: Томилов, Фатихов.
16 сентября. Тюмень. Дворец спорта.
«МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — «Алмаз» (Череповец) — 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Большаков — 3 (бол., Жабреев, Анисимов), 7:33 — 1:0. Коханин — 1 (Анисимов, Большаков), 9:20 — 2:0. Рогов — 2 (Луховской, Федоров), 35:26 — 2:1. Луховской — 1 (бол., Чижиков), 38:41 — 2:2. Федоров — 3 (Чижиков), 62:07 — 2:3.
Вратари: Ершов — Шостак.
Судьи: Палей, Пестов.
16 сентября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный» (малая арена).
«ХК Рига» (Рига) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Прижевойтс — 2 (бол., Ошениекс), 6:30 — 1:0. Шваненбергс — 3 (Федоров), 31:17 — 2:0. Буцениекс — 1 (бол., Галимов, Скрастиньш), 43:11 — 3:0. Бабушкин — 3 (Гопиенко, Линник), 44:25 — 3:1.
Вратари: Ворис — Мартынов.
Судьи: Абросимов, Черенков.
16 сентября. Пиньки. Инбокс-Холл.
«МХК Атлант» (Мытищи) — «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Селезнев — 1 (Коковин), 11:32 — 1:0. Манин — 2, 15:06 — 1:1. Алтыбармакян — 1 (Семыкин, Шеховцов), 15:20 — 1:2. Селезнев — 2 (Коковин, Кузык), 30:40 — 2:2. Яруллин — 1 (бол., Жук, Цыплаков), 59:28 — 2:3.
Вратари: Фомин — Ромашкин.
Судьи: Хартин, Якимов.
16 сентября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».
«МХК Динамо» (Москва) — «Красная Армия» (Москва) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Чабан — 1 (Сулев, Мингачев), 2:21 — 0:1. Михайлов — 1 (бол., Брызгалов, Никоноров), 6:51 — 1:1. Макаров — 1 (Аноп), 28:48 — 1:2. Мингачев — 1 (Шафеев, Солопанов), 38:45 — 1:3. Мингачев — 2 (Шафеев), 46:58 — 1:4. Михайлов — 2 (Тринеев), 57:40 — 2:4.
Вратари: Жеренко — Киселев.
Судьи: Ведерников, Коршак.
16 сентября. Тверь. СК «Юбилейный».
«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Крылья Советов» (Москва) — 2:6 (0:1, 2:1, 0:4)
Голы: Гуськов — 1 (Билялов, Погонченков), 18:17 — 0:1. Ивашкин — 2 (бол., Жеребкин, Юнтунен), 20:29 — 1:1. Ткаченко — 1 (бол., Зудилов, Шумилов), 22:33 — 1:2. Ярошенко — 1 (бол., Ван Цзин, Сериков), 36:28 — 2:2. Погонченков — 1 (Билялов, Горев), 41:13 — 2:3. Лебедкин — 1 (Зубчинский, Кашафетдинов), 45:11 — 2:4. Можаев — 1 (Билялов, Гуськов), 51:48 — 2:5. Шумилов — 1 (Зудилов, Ермачихин), 52:30 — 2:6.
Вратари: Раяла — Кадочников.
Судьи: Багров, Назаров.
16 сентября. Дмитров. СК «Дмитров».