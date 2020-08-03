Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Еронко оценил игру «Омских Ястребов»

Ассистент генерального менеджера «Авангарда» Игорь Еронко оценил игру «Омских Ястребов» на турнире «Кубок Салавата Юлаева». Команда одержала четыре победы в четырех матчах, разница шайб — 19:7.

— Приятно, что «Ястребы» одержали победу на турнире, но она и близко не была целью, — приводит слова Еронко сайт омичей. — Целью было проверить сильно обновленную команду с большим количеством дебютантов МХЛ на этом уровне. Именно поэтому весь турнир тренерский штаб выпускал четыре звена в очередность вне зависимости от игровых ситуаций. Все четыре звена выходили и в большинстве, и в меньшинстве, и на ключевые моменты. В итоге все игроки получали по 13-17 минут игрового времени, каждому был предоставлен шанс себя проявить. Мы привезли на турнир 28 хоккеистов (еще пятеро остались в Омске набирать форму), 25 из них — полевые, и каждый из них сыграл как минимум 3 матча. Вратари тоже получили минимум по одной игре.

— Победы во всех матчах хорошо скажутся на уверенности молодых парней в своих силах?

— Безусловно, радует, что «Ястребы» выиграли все матчи при таких акцентах и полном отсутствии нацеленности на результат в угоду игре, в которой никого не ограничивали в стремлении играть нестандартно и не ставили в рамки. Единственное — игра с «Толпаром» не получилась, сами себе ее сломали удалениями. Зато мы увидели, как может тащить вернувшийся к нам спустя год отсутствия вратарь Мишуров. Во встрече с «Реактором» сильно подводило большинство, но надо понимать, что им еще даже не занимались. Сейчас гораздо важнее поставить игру «5 на 5» и отработать командные взаимодействия в равных составах. И тут наметились приятные сдвиги. Олег Угольников с помощниками хотел видеть от ребят агрессию без шайбы с акцентом на контроль этой самой шайбы, когда мы возвращали ее себе. Не все получалось, но выглядело симпатично.

— Тренеры часто говорят, что никого не хотят выделять, ведь выигрывает команда. Но ассистент генерального менеджера смотрит именно на персоналии. Кто из ястребов обратил на себя внимание на турнире?

— Очень интересно было посмотреть на то, как проявят себя на новом для себя уровне парни 2004 года рождения — Трикозов и Газизов. Они оставили хорошее впечатление, справляясь с большинством задач, хотя им всего по 16 лет. И мы обязательно заиграем еще несколько 16-летних как на предсезонке, так и в регулярном чемпионате — в 2004 году у нас хватает сильных ребят.

Машков, Савченко и Черников показали, что готовы сделать следующий шаг и выйти на первые роли после перевода ряда ребят в ВХЛ и КХЛ. То же самое касается и Давыдова с Мурылевым. Про Мигура немногочисленные приехавшие в Уфу скауты спрашивали: «Он у вас что, из КХЛ приехал?». Он не знает, что такое «прокат», и всегда идет до конца.

Порадовали те, кто был у нас на просмотре: выступавший ранее в Канаде Барахтин, признанный лучшим нападающим турнира, и игравший в прошлом сезоне за нашу юниорскую команду Холодилин, который сумел сделать серьезный скачок в своем развитии.

Большинство ребят 2003 года зашли в команду как к себе домой. Некоторым еще пока сложновато, но это вполне объяснимо.

— На следующих турнирах конкуренция за место в основе «Омских Ястребов» еще больше усилится?

— Когда ездил в нашу академию в июле, я, естественно, смотрел двусторонки, но они далеко не так информативны, как полноценный турнир. К тому же двусторонки игрались на фоне серьезных нагрузок. А в Уфе наконец-то удалось близко познакомиться с возможностями парней на сегодняшний день. И то, что я увидел, меня очень даже порадовало. Смысла снова вспоминать про стратегию «Авангарда"-2023 нет, я и так все уши всем про это прожужжал, но толковых кадров для ее воплощения у нас вполне достаточно с учетом тех, кто поехал на сборы в «Кузню» и главную команду.

Мы уже начали тестирование ребят по новой программе подготовки. И по его результатам будем разрабатывать детальные индивидуальные планы развития наших молодых ребят, сформировав для начала алгоритмы их построения, на что у нас есть еще месяц. Задачу такую поставил совет директоров, и мы Шоном Финном, директором по развитию молодежного хоккея, активно работаем над ней. К сентябрю все должно быть готово, и, уверен, это заметно ускорит прогресс парней.