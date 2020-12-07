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Сафронов рассказал о проблемах состава сборной России на Кубке Первого канала

7 декабря 2020, 22:56
Андрей Сафронов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Андрей Сафронов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов поделился мнением о проблемах с составом национальной команды на Кубок Первого канала.

«Кубок Первого канала вскрывает одну более серьезную кадровую проблему: отличных вратарей в России много, но если смотреть с прицелом на тот же чемпионат мира, то в КХЛ однозначного первого номера нет, — цитирует Сафронова Газета.Ru. — Кто-то сыроват для международной арены, кто-то сидит и ждет погоды у североамериканского хоккейного океана. В итоге своего Третьяка или Бобровского, однозначного первого номера, нет даже для домашнего этапа Евротура».

Кубок Первого Канала состоится в Москве. Турнир пройдет 17-20 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2020/12/07/n_15330631.shtml?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport

Кубок Первого канала: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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