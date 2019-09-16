Знарок вернется к работе с «Спартаком» перед домашней серией

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок вернется к работе с командой перед следующей домашней серией, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

— Главный тренер «Спартака» Олег Знарок вернется к работе перед следующей домашней серией игр, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что «Спартак» три предстоящих выездных матча, 17 сентября с «Барысом», 19 сентября с «Металлургом» и 21 сентября с «Автомобилистом», проведет без Знарка, так как специалист после перенесенной ранее пневмонии должен пройти дополнительное обследование. Руководить командой в этих играх будет Харийс Витолиньш.

Следующие домашние матчи «Спартак» проведет с «Салаватом Юлаевым» (24 сентября ) и с «Автомобилистом» (26 сентября), а 28 сентября красно-белые сыграют с «Авангардом».