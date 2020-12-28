Знарок прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в дерби с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал разгромное поражение от московского «Динамо» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я не скажу, что мы плохо играли. Такие шайбы нам забили... Ну бывает такое. В принципе, даже по статистике мы перебросали «Динамо», в зоне нападения больше времени провели, но где-то ошиблись. Бывают такие матчи. Первый гол Яшкина — наша ошибка. Хотя разбирали меньшинство и говорили про это, но вот так получилось», — цитирует Знарка официальный сайт лиги.

Бело-голубые занимают четвертое место в таблице Западной конференции, «Спартак» идет седьмым.