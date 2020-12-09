Знарок — о победе над «Нефтехимиком»: «Не совсем правильно играли, много эмоций отдали в предыдущей игре»
9 декабря 2020, 23:30
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:2).
— Тяжелая игра для нас получилась. Не совсем правильно играли, много эмоций отдали в предыдущей игре против «Йокерита», — цитирует тренера сайт красно-белых. — Победа — это всегда радостно, несмотря на ошибки. Два очка — это хорошо. Разберем игру, будем работать.
— Довольны ли вы большинством? Одно реализовали сегодня.
— Большинство и принесло победу, поэтому довольны. Хотя до этого не все получалось.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-09-12-20/
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