Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:2).

— Тяжелая игра для нас получилась. Не совсем правильно играли, много эмоций отдали в предыдущей игре против «Йокерита», — цитирует тренера сайт красно-белых. — Победа — это всегда радостно, несмотря на ошибки. Два очка — это хорошо. Разберем игру, будем работать.

— Довольны ли вы большинством? Одно реализовали сегодня.

— Большинство и принесло победу, поэтому довольны. Хотя до этого не все получалось.