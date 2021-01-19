КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Знарок не понимает, что творится в головах хоккеистов «Спартака»

19 января 2021, 23:08
Теги:

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в московском дерби в КХЛ.

«Сегодня неплохо играли всю игру, было движение, моменты создавали. Третью игру подряд пропускаем в большинстве, нужно что-то с этим делать. Не понимаю, что в голове творится, мы проигрываем матчи в большинстве. К следующему матчу Дмитрий Вишневский будет готов, Йори Лехтеря — нет», — цитирует Знарка официальный сайт КХЛ.

ЦСКА набрал 73 очка в 47 матчах и остается лидером Западной конференции. «Спартак» потерпел третье поражение подряд и идет на 8-м месте, набрав 50 очков в 48 играх.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/19/480171.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир