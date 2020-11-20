Знарок: «Если бы Гудачек вышел на мгновение раньше, мог бы отбить»
20 ноября 2020, 21:12
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против Салавата Юлаева (1:2 Б) остался доволен игрой команды.
— Хороший матч по тактике, неплохо играли, — цитирует Знарка сайт «Спартака».
— У Майорова закончился просмотровый контракт. Есть по нему решение?
— Вечером будет решение.
— Вы не были шокированы решением Гудачека во время первого буллита Гранлунда?
— Вратарь посчитал, что нужно так сделать. Взял на себя ответственность.
— Его решение психологически не «прибило» команду?
— Что значит «прибило»? Он принял решение. Если бы вышел на мгновение раньше, мог бы отбить.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-20-11-2020/
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