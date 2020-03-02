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Знарок — Еронко: «Не надейтесь, что я отвечу на ваш вопрос о драке»

2 марта 2020, 23:24
Олег Знарок. Фото Александр Федоров «СЭ» / Canon EOS-1DX Mark II
Олег Знарок. Фото Александр Федоров «СЭ» / Canon EOS-1DX Mark II
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча с «Динамо» (1:5) в первом раунде плей-офф КХЛ отказался отвечать на вопрос обозревателя «СЭ» Игоря Еронко.

— Вы инициировали потасовку «пять на пять»? — вопрос Знарку.

— Странный вы вопрос задаете.

— Мне интересно, была ли команда.

— Вы считаете, что отвечу на этот вопрос?

— Я на это надеялся.

— Не надейтесь.

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