Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча с «Динамо» (1:5) в первом раунде плей-офф КХЛ отказался отвечать на вопрос обозревателя «СЭ» Игоря Еронко.

— Вы инициировали потасовку «пять на пять»? — вопрос Знарку.

— Странный вы вопрос задаете.

— Мне интересно, была ли команда.

— Вы считаете, что отвечу на этот вопрос?

— Я на это надеялся.

— Не надейтесь.