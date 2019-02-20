Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барс" допустил оплошность, играя в овертайме"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Салавата Юлаева" (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ отметил, что игра получилась непростой, а ее исход решила оплошность команды в овертайме, сообщает официальный сайт казанской команды.

− Игра сама по себе была упорная. Мы хотели выиграть, и команда Уфы тоже хотела победить, никто никому не хотел уступать. К сожалению, мы допустили оплошность, играя в овертайме. Так, в принципе, идет подготовка к плей-офф: есть вопросы, которые надо исправлять, и мы стараемся это делать. Готовимся к следующему матчу.

− Что для вас важнее в заключительном матче с Магнитогорском – попробовать себя в этой оптимальной форме подготовки к плей-офф или побороться за третье место в конференции?

− Это все то же самое. Проигрывать никто не собирается, – цитирует Билялетдинова пресс-служба "Ак Барса".

Все о КХЛ – здесь