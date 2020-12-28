Заварухин рассказал о потерях «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин после матча с «Барысом» (3:1) рассказал о потерях команды.

«Первушину прежде всего хотим сказать спасибо. Он много времени играл в «Сибири». Ни одна шайба мимо него не пролетала — что на тренировке, что в игре. Блокировал много бросков, был очень полезен. Но случилось такое... Хочу пожелать удачи ему в дальнейшей жизни, чтобы он нашел себя, обрел.

У Олега Ли повреждение, он должен обследоваться. Вернемся домой, и станет ясно, когда он вернется помогать команде», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

Сегодня стало известно, что Владимир Первушин завершил карьеру. Отмечается, что 34-летний спортсмен останется в системе клуба, начав работу с юными хоккеистами детской школы «Сибири».