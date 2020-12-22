Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Амуром» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало матча, здорово провели первый период. Потом отдали инициативу сопернику, у них были хорошие моменты, Харри Сятери сыграл здорово. Думаю, что сегодня взяли два очка. Ушенины? Давайте дальше посмотрим и потом скажу, что они дали команде», — цитирует Заварухина официальный сайт лиги.

После этой победы хозяева закрепились на девятом месте на «Востоке» с 39 очками, у «Амура» — 30 очков и десятая строчка в турнирной таблице.