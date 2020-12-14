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Заварухин — о поражении от «Салавата»: «Предупреждали ребят, что соперник опасен в контратаке»

14 декабря 2020, 05:43
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:3).

«Соперника с победой, начали робко. Хорошо, что забили в большинстве. Главный фактор — игра во втором периоде, предупреждали ребят, что соперник опасен в контратаке, что Коледов подключается к атаке. В итоге еще немного пропустили, потому что у «Салавата Юлаева» было шесть опасных контратак. На эти моменты влияет и физика, и концентрация. В моментах с пропущенными шайбами против нас играли свежие хоккеисты», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

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