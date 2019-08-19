КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Защитник «Сибири» Николай Демидов выбыл на три месяца из-за травмы

19 августа 2019, 15:53
Теги:

Защитник «Сибири» Николай Демидов в одном из контрольных матчей в Чехии получил повреждение верхней части тела и выбыл на три месяца, сообщается в официальном Twitter клуба.

В прошлом сезоне 23-летний Демидов в составе «Сибири» набрал в матчах КХЛ 25 (10+15) очков.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир