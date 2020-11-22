Защитник минского «Динамо» Знахаренко оштрафован

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко оштрафован КХЛ по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:5).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Дмитрия Знахаренко по п.1.14. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте лиги.