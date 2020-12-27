Защитник минского «Динамо» Райан Мерфи вернулся в «Вегас»

Защитник Райан Мерфи перешел из минского «Динамо» в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Хоккеист уже отправился в Северную Америку, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

В «Динамо» 27-летний спортсмен перешел 13 ноября этого года. В 12 матчах КХЛ он набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+4».

Хоккеист «зубров» отправился в лагерь клуба НХЛ ??



Канадский защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи получил вызов от своего клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» и отбыл в Северную Америку, где скоро начнется сезон. pic.twitter.com/BmR4iUxsKS — ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) December 27, 2020

Отметим, в межсезонье хоккеист подписал контракт в АХЛ с фарм-клубом «Вегас Голден Найтс». Таким обоазом, у клуба появилось права отзыва игрока.