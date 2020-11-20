Защитник Хольм подписал контракт с «Металлургом»

Шведский защитник Филип Хольм заключил контракт с «Металлургом». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Филип Хольм — в «Металлурге»!



Приветствуем чемпиона мира 2017 года в составе сборной Швеции!



Контракт с Филипом будет действовать до конца этого сезона. Ранее в КХЛ Хольм выступал за «Торпедо», в прошлом сезоне играл за «Рокфорд Айсхогс» и швейцарскую «Лозанну». pic.twitter.com/N5T42mFSpj — HCMETALLURG (@MetallurgMgn) November 20, 2020

В сезоне-2018/19 защитник выступал в Континентальной хоккейной лиге за нижегородское «Торпедо» (68 игр, 31 очко, 48 штрафных минут, 14 силовых, 63 блокированных броска), и даже был представителем клуба на Матче всех звезд.

В прошедшем сезоне 28-летний швед сыграл в АХЛ за «Рокфорд» 30 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков, а затем уехал играть за «Лозанну».