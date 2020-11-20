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Защитник Хольм подписал контракт с «Металлургом»

20 ноября 2020, 16:25
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Шведский защитник Филип Хольм заключил контракт с «Металлургом». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2018/19 защитник выступал в Континентальной хоккейной лиге за нижегородское «Торпедо» (68 игр, 31 очко, 48 штрафных минут, 14 силовых, 63 блокированных броска), и даже был представителем клуба на Матче всех звезд.

В прошедшем сезоне 28-летний швед сыграл в АХЛ за «Рокфорд» 30 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков, а затем уехал играть за «Лозанну».

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/485703/

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