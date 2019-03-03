Защитник "Барыса" Максим Семенов дисквалифицирован на один матч

Защитник "Барыса" Максим Семенов пропустит четвертый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Торпедо". За 8 минут до конца третьей встречи казахстанец получил штраф "5+20" за колющий удар против нападающего нижегородского клуба Эндрю Кейлофа.

– На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Барыса" Максима Семенова по п.1.6.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу, – сообщает официальный сайт КХЛ.

После трех игр "Барыс" ведет в серии с нижегородским "Торпедо" со счетом 2:1. Следующая игра пройдет 4 марта в Нижнем Новгороде.