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Зарипов восстановится к плей-офф

12:31
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Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов будет готов к плей-офф Кубка Гагарина, несмотря на повреждение верхней части тела, сообщает ТАСС.

В предпоследнем матче регулярного чемпионата обыграл дома уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2. Зарипов по ходу игры был увезен в больницу для прохождения МРТ с подозрением на перелом ребер. Опасения врачей не подтвердились.

Зарипов является единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016, 2018).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7839513

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