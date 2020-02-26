Зарипов восстановится к плей-офф

Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов будет готов к плей-офф Кубка Гагарина, несмотря на повреждение верхней части тела, сообщает ТАСС.

В предпоследнем матче регулярного чемпионата обыграл дома уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:2. Зарипов по ходу игры был увезен в больницу для прохождения МРТ с подозрением на перелом ребер. Опасения врачей не подтвердились.

Зарипов является единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016, 2018).