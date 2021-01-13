Зарипов рассказал, на что потратил деньги со своего первого взрослого контракта
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью ведущей «СЭ» и YouTube-канала «Соколиная охота» Анне Соколовой рассказал о своем первом контракте в хоккее и отношении к деньгам.
— Ваш первый контракт составлял 10 тысяч долларов...
— 5 тысяч.
— Как вы их потратили? Или отдали родителям?
— Конечно, про родителей я никогда не забывал, какие-то деньги выслал им, на покупку бытовой техники для дома. Даже играя в «Мечеле», всю свою зарплату я тратил на то, чтобы помочь родителям сделать ремонт в квартире. А так, конечно, получив первые большие деньги, хотелось попробовать все: и дорогую еду, и купить себе дорогие вещи.
— Какой совет можете дать молодым ребятам, которые подписывают свой первый контракт с очень большой зарплатой?
— Живите в удовольствие.
— Но от удовольствия может снести голову.
— Но снести голову может как с деньгами, так и без них. Главное — иметь голову на плечах и направлять себя в нужное русло.
— Сейчас Вы общаетесь с молодыми ребятами в команде, видите, как они тратят деньги? Даете ли им какие-то советы, как и куда лучше им их потратить?
— Скажу честно: они меня не зовут с собой тратить их зарплату.
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