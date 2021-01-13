Зарипов объяснил, почему отправил сына играть в хоккей в Северной Америке

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью ведущей «СЭ» и YouTube-канала «Соколиная охота» Анне Соколовой рассказал об успехах в хоккее его 18-летнего сына Артура.

— Ваш сын сейчас находится в системе «Ак Барса», как его успехи?

— Он вернулся из Северной Америки, из академии, там он учился и играл, но из-за пандемии пришлось вернуться в Россию. Он мне позвонил, сказал: «Пап, я не хочу сидеть дома без хоккея». Я переговорил с руководством «Ак Барса» — там были не против взять его в свою команду.

Конечно, сейчас результаты минимальные, ему нужно дать время на адаптацию. После первых матчей тренер сделал выводы, поэтому постепенно старается втягивать сына в игровой процесс и режим. Но я не отчаиваюсь, как отец верю в него, верю в то, что он скоро начнет радовать любителей молодежного хоккея, выйдет на свой уровень и будет показывать все, на что способен.

— Ругаете ли вы его, когда он неудачно проводит игры?

— У меня такого нет. Корректировать и направлять — это понятно, но как-то в грубой форме — такого нет. Если ему понадобится моя помощь — он всегда может подойти и спросить, где и как что лучше сделать.

— Есть ли у вас мечта сыграть с ним в одном звене ?

— Эта мечта равносильна победе. Очень хочется сыграть с ним хотя бы пару игр, и если это произойдет, то это значит, он достиг моего уровня, раз играет за «Ак Барс». И это уже победа. Не будем загадывать.

— Почему вы отдали его в североамериканскую школу, а не оставили здесь? Вы считаете , что наши российские школы не такого уровня, как в Канаде?

— Мне посоветовали академию, где человек полностью занят хоккеем. Два урока — тренировка, обед, еще три урока — тренировка , ужин , отдых. Дома это уже не то, понятное дело, что в таком возрасте ребят трудно удержать вечером дома. Интересы другие просыпаются, а там именно все посвящено хоккею. Он провел там год, ему все нравится, но поначалу было очень тяжело.