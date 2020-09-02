Зарипов не полетел с «Ак Барсом» на матч с ЦСКА

Капитан и нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов не полетел с командой на первый матч сезона-2020/21 КХЛ с ЦСКА, сообщает пресс-служба казанского клуба.

39-летний хоккеист отсутствует в списке игроков, отправившихся на выезд в Москву.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Джастин Азеведо, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Артём Галимов, Станислав Галиев, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Патрис Кормье, Савелий Кувардин, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко, Александр Хованов.

Матч ЦСКА — «Ак Барс» состоится сегодня, 2 сентября, начало — в 19.30 по московскому времени.