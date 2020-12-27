Зак Митчелл заключил контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» заключило односторонний контракт до конца сезона с нападающим Заком Митчеллом, сообщает Telegram-канал клуба.

В межсезонье 27-летний форвард покинул «Нефтехимик» и перешел в рижское «Динамо». Митчелл в нынешнем регулярном чемпионате успел провести за рижан 24 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

2 декабря рижское «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста и поместило его в список отказов, откуда его забрала «Северсталь». Однако Митчелл не захотел подписывать контракт с череповецким клубом. Дисциплинарный комитет КХЛ присвоил хоккеисту статус неограниченно свободного агента.