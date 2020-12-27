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Зак Митчелл подписал контракт с клубом КХЛ

27 декабря 2020, 22:47
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Нападающий Зак Митчелл все де продолжит карьеру в КХЛ. Агент игрока Алеша Пилко в Twitter сообщил, что 27-летний канадец подписал контракт с одной из команд.

В межсезонье форвард покинул «Нефтехимик» и перешел в рижское «Динамо». Митчелл в нынешнем регулярном чемпионате успел провести за рижан 24 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

2 декабря рижское «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста и поместило его в список отказов, откуда его забрала «Северсталь». Однако Митчелл не захотел подписывать контракт с череповецким клубом. Дисциплинарный комитет КХЛ присвоил хоккеисту статус неограниченно свободного агента.

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