Юшкевич — о матче со «Спартаком»: «Готовимся к очередной войне»
9 ноября 2020, 19:12
Старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич рассказал о подготовке команды к игре регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».
— Мы готовимся не только ко встрече со «Спартаком»: у нас впереди четыре домашние игры — все через день, — цитирует тренера сайт ЦСКА. — После перерыва ребята хорошо поработали.
Матчи со «Спартаком» всегда принципиальные, это дерби. Сыграли в этом сезоне уже две игры, обе получились не легкими. Поэтому готовимся завтра к очередной войне.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/dmitriy_yushkevich_matchi_so_spartakom_vsegda_printsipialnye/