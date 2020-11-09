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Юшкевич — о матче со «Спартаком»: «Готовимся к очередной войне»

9 ноября 2020, 19:12
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Старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич рассказал о подготовке команды к игре регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

— Мы готовимся не только ко встрече со «Спартаком»: у нас впереди четыре домашние игры — все через день, — цитирует тренера сайт ЦСКА. — После перерыва ребята хорошо поработали.

Матчи со «Спартаком» всегда принципиальные, это дерби. Сыграли в этом сезоне уже две игры, обе получились не легкими. Поэтому готовимся завтра к очередной войне.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/dmitriy_yushkevich_matchi_so_spartakom_vsegda_printsipialnye/

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