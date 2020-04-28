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Юрзинов покидает «Трактор»

28 апреля 2020, 18:21
Владимир Юрзинов. Фото ХК "Сибирь".
Владимир Юрзинов. Фото ХК "Сибирь".
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«Трактор» на своем официальном сайте сообщил, что главный тренер Владимир Юрзинов покидает команду. Его контракт истекает 30 апреля 2020 года

«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Владимира Владимировича за высокий профессионализм и работу с командой на одном из самых непростых отрезков в истории и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

55-летний специалист возглавил «Трактор» в 2019 году. Ранее он тренировал ТПС, «Киекко-67», «Ильвес», «Эссят» (все — Финляндия), «Локомотив», СКА, «Салават Юлаев», «Химик», «Сибирь», «Торпедо», «Северсталь» и «Куньлунь».

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/?id=24793

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