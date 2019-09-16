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Юному фанату не досталась клюшка от Андрея Степанова. Теперь хоккеист его ищет

16 сентября 2019, 14:34

Нападающий минского «Динамо» Андрей Степанов ищет юного хоккеиста, который просил у него клюшку во время матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:2). Мальчик вывесил плакат с этой просьбой, но подарка ему не досталось.

— Спасибо, что пришел на матч и болел за нас! Мы очень старались порадовать тебя и всех болельщиков! Отзовись, я подарю тебе клюшку! Клюшек на всех не хватит, но может быть после следующей домашней победы над Магниткой подарю еще кому, — приводит слова Степанова Twitter «Динамо».

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