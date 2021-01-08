«Спартак» победил «Йокерит»
«Спартак» обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1. Красно-белые догнали финский клуб по очкам, поднявшись на седьмое место в Западной конференции. «Йокерит» занимает строчку выше по дополнительным показателям.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Юсе — 6 (бол., Бакош, Широков), 8:13 — 0:1. Бакош — 11, 10:03 — 0:2. Цыплаков — 8 (Юсе, Ганзл), 23:52 — 0:3. Шредер — 13, 25:15 — 1:3. Бакош — 12 (п.в., Федоров, Торченюк), 58:11 — 1:4.
Вратари: Калниньш (57:24 — 57:44, 57:48 — 58:11) — Гудачек.
Штраф: 16 — 6.
Броски: 19 (5+5+9) — 29 (16+6+7).
Судьи: Раводин, Ромасько.
8 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference
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