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«Йокерит» всухую победил «Сочи»

21 ноября 2020, 19:15
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал «Сочи». Хозяева забросили сопернику три шайбы в третьем периоде и победили со счетом 3:0.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Сочи» (Сочи) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Грант — 2 (Крейчик, О`Нилл), 42:14 — 1:0. Норман — 4 (Пакаринен), 48:59 — 2:0. Регин — 4 (бол.), 59:59 — 3:0.

Вратари: Калниньш (41:42 — 42:14) — Третьяк.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 19 (4+4+11) — 20 (8+8+4).

Судьи: Гамалей, Ромасько.

21 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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