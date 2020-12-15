«Йокерит» расторг контракт с Толваненом, но сохранил права на игрока

Нападающий Эли Толванен покидает «Йокерит». Финский клуб расторг соглашение с хоккеистом, при этом права на игрока остались за финским клубом, сообщает пресс-служба КХЛ.

Толванен должен отправиться в Северную Америку, где будет готовиться к новому сезону. Там права на 21-летнего финна принадлежат «Нэшвиллу».

В нынешнем сезоне КХЛ нападающий успел провести 25 матчей и набрал 13 (5+8) очков.