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«Йокерит» проведет матчи с «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» без зрителей

20 ноября 2020, 16:02
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Домашние матчи «Йокерита» в регулярном чемпионате КХЛ с московским «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым» состоятся без зрителей, сообщает сайт финского клуба.

Это решение принято в связи с запретом властей Финляндии на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек на территории Хельсинки. Запрет вступает в силу 23 ноября и действителен до 13 декабря.

Матч «Йокерита» с «Динамо» запланирован на 24 ноября, а с «Салаватом Юлаевым» — на 2 декабря.

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