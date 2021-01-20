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«Йокерит» продлил контракт с Хаапалой

20 января 2021, 15:51
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«Йокерит» объявил о заключении нового контракта с нападающим Хенриком Хаапалой. Новое соглашение продлено еще на два сезона, сообщает сайт клуба.

Действующее соглашение с финским форвардом было рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 16 результативных передач.

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