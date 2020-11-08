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«Йокерит» подписал пробные контракты с тремя игроками

8 ноября 2020, 17:18
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«Йокерит» заключил пробные контракты с тремя игроками перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против СКА, сообщает сайт финской команды.

К «Джокерам» присоединились защитник Йоонас Ярвинен, а также нападающие Матиас Мюттюнен и Мика Партанен.

Ярвинен ранее выступал в КХЛ за «Сочи» и «Куньлунь». Мюттюнен защищал цвета «Йокерита» в прошлом сезоне, также играл за «Куньлунь», «Динамо» м «Витязь». Партанен выступал за финские клубы.

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