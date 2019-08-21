«Йокерит» обыграл «Северсталь» на турнире памяти Пучкова
21 августа 2019, 17:24
«Йокерит» обыграл «Северсталь» в матче турнира памяти Пучкова — 2:1.
В составе победителей отличились Никлас Йенсен и Томми Кивисте. За «Северсталь» забил Ансель Галимов.
Хоккей
Товарищеский матч
Турнир имени Н.Г. Пучкова
«Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Йенсен — 1 (Леписто, Контиола), 19:00 — 1:0. Кивисте — 1, 27:30 — 2:0. Галимов — 2 (Шулак), 28:00 — 2:1.
Вратари: Калныньш — Подъяпольский.
21 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».