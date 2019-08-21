«Йокерит» обыграл «Северсталь» на турнире памяти Пучкова

«Йокерит» обыграл «Северсталь» в матче турнира памяти Пучкова — 2:1.

В составе победителей отличились Никлас Йенсен и Томми Кивисте. За «Северсталь» забил Ансель Галимов.

Хоккей

Товарищеский матч

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Йенсен — 1 (Леписто, Контиола), 19:00 — 1:0. Кивисте — 1, 27:30 — 2:0. Галимов — 2 (Шулак), 28:00 — 2:1.

Вратари: Калныньш — Подъяпольский.

21 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».