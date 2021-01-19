«Барыс» на выезде обыграл «Йокерит»

«Барыс» выиграл у «Йокерита» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Казахстана набрал 53 очка и занимает восьмое место на Востоке. У «Йокерита» столько же очков и шестая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Вароун — 5 (мен.), 18:59 — 0:1. Грант — 5 (Хаапала, Норман), 42:15 — 1:1. Валк — 7, 51:14 — 1:2. Валк — 8 (бол., Орехов, Михайлис), 56:18 — 1:3. Сагадеев — 4 (бол., Лилья, Дитц), 59:19 — 1:4.

Вратари: Калниньш — Карлссон.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 22 (6+8+8) — 31 (8+9+14).

Судьи: Беляев, Морозов.

19 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена».