«Йокерит» переиграл «Автомобилист», Дацюк забил очередной гол
17:04
«Йокерит» победил «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2. Игра прошла в Екатеринбурге.
Нападающий уральцев Павел Дацюк провел 10-й гол в сезоне.
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«Йокерит» (Хельсинки) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы: Скленичка — 5 (Шредер, Пудас), 21:01 — 1:0. Макеев — 21 (бол., Голышев, Белоусов), 22:52 — 1:1. Грант — 4 (Йоэнсуу, О`Нилл), 23:42 — 2:1. Дацюк — 10 (Арзамасцев), 48:08 — 2:2. Анттила — 6 (Лев), 56:07 — 3:2.
Вратари: Калниньш — Коварж (59:10).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 27 (6+12+9) — 28 (7+14+7).
Судьи: Гофман, Оленин.
10 января. Екатеринбург. КРК «Уралец».
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