«Ак Барс» победил «Йокерит» благодаря дублю Да Косты

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде переиграл «Йокерит» (4:1). Дублем в составе казанцев отличился французский нападающий Стефан Да Коста, еще одну шайбу забросил Найджел Доус, а в концовке Кирилл Петров поразил пустые ворота. Хозяева открыли счет в середине первого периода благодаря шайбе Эли Толванена.

После этой победы казанцы закрепились на первой позиции на «Востоке» с 58 очками, финны — восьмые на «Западе» (39 баллов).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Толванен — 5 (Лев), 11:39 — 1:0. Да Коста — 15 (бол., Доус, Викстранд), 31:00 — 1:1. Доус — 18 (бол., Да Коста, Галиев), 53:50 — 1:2. Да Коста — 16 (бол.), 55:11 — 1:3. Петров — 10 (п.в.), 59:54 — 1:4.

Вратари: Калниньш (59:09 — 59:54) — Билялов

Штраф: 20 — 14.

Броски: 27 (9+6+12) — 30 (9+6+15).

Судьи: Бирин, Гофман.

14 декабря. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 2706 зрителей.