Яшкин рассказал о хет-трике в ворота «Спартака»
28 декабря 2020, 22:57
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал разгромную победу в дерби со «Спартаком» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором чешский форвард забросил три шайбы.
«Что произошло с нашим звеном? Ничего такого. Использовали свои моменты. В прошлых играх не получалось, сегодня получилось. Все голы с пятака? Шайбы больше доходили, поэтому больше моментов было. Там моя работа», — цитирует Яшкина пресс-служба клуба.
Бело-голубые занимают четвертое место в таблице Западной конференции, «Спартак» идет седьмым.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/136313-dmitriy_yashkin____ispol_zovali_svoi_momentyi__
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