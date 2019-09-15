Ярно Коскиранта назвал «Йокерит» принципиальным соперником

Финский нападающий СКА Ярно Коскиранта после матча с «Йокеритом» (3:2) признался, что матчи против «Джокеров» для него являются принципиальными.

— Сейчас начало сезона, и каждому из нас необходимо прочувствовать ритм игры. Сегодня была трудная игра, и нам важно было в ней победить, — цитирует игрока официальный сайт СКА.

— Две шайбы в большинстве сегодня. Вы что-то поменяли в розыгрыше или действовали, как обычно, но сегодня пошло?

— Мы старались наносить больше бросков по воротам, больше лезть на пятак — и сегодня это сработало.

— На старте второго периода шайба соперника не выбила вас из колеи?

— «Йокерит» всегда старается начинать каждый период активно. Также, думаю, что им немного помог тот факт, что лед еще не успел застыть: шайба немного застряла, и это им помогло. Но мы должны извлечь из этой ситуации урок и двигаться дальше.

— Сколько процентов удачи в вашей шайбе?

— Никакой удачи, только работа.

— Матчи против «Йокерита» для вас особенные?

— Да, разумеется. Я знаю всех ребят в команде, это дополнительно заводит и вынуждает играть только лучше.

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