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«Я никогда не говорил такого». Швед из «Салавата» назвал фальшивым интервью о его отказе возвращаться в Россию

19 марта 2020, 14:50
Линус Умарк. Фото ХК «Салават Юлаев»
Линус Умарк. Фото ХК «Салават Юлаев»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал скандальное интервью, в котором якобы сказал, что в Россию не вернется. Текст статьи журналиста Expressen действительно уже изменен.

Линус Умарк.«Я не вернусь в Россию». Большой скандал в КХЛ: шведский бомбардир отказался играть за свой клуб

— Слова, приписанные мне, — неправда. Я ничего подобного никогда не говорил. Александр Курносов — мой начальник. И я буду делать ровно то, что он мне скажет.

Я уже позвонил журналисту, который разговаривал со мной. Он изменил интервью. Он меня очень расстроил своей статьей. Но пресса сейчас ищет громкие заголовки. (Игорь Еронко)

Ранее КХЛ объявила о временной приостановке розыгрыша турнира до 10 апреля из-за эпидемии коронавируса. От участия в плей-офф отказались «Йокерит» и «Барыс».

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