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Выиграй 2 билета на матч «Спартак» — «Нефтехимик»!

19:30
«Спартак» — «Нефтехимик». Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
«Спартак» — «Нефтехимик». Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В Telegram-канале «Спорт-Экспресс» мы проводим розыгрыш 2 пар билетов на матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча пройдет пройдет в среду, 9 декабря, начало — в 19.30 (мск).

Условия конкурса просты: необходимо подписаться на канал и отметить свое участие под закрепленной записью. Желаем удачи!

«Спартак» с 34 очками после 32 матчей занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» — 11-я строчка в Восточной конференции (20 очков).

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