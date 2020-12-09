Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт назвал причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Динамо» из Москвы (2:3).

— Мы были немного сонными на старте матча, но две реализованные возможности для взятия ворот придали нам сил, — приводит слова тренера сайт бело-голубых. — Это встряхнуло гостей, и они заиграли более собранно. Мы же позволили им вернуться в игру еще в первом периоде. Если же говорить о нашем хоккее, то мы должны играть быстрее, более плотно в нейтральной зоне и не позволять сопернику так легко проникать в нашу зону обороны. Да, мы играли хорошо, но все же не так быстро, как умеем. В третьем периоде мы заиграли в свою истинную силу, более энергично и нацеленно на ворота. И мы создавали хорошие моменты. Только реализовать их не удалось. Если подытожить: соперник сыграл хорошо, мы же не так хорошо, как умеем, поэтому таков результат.