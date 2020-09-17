Нападающий «Авангарда» Денис Зернов отметил, что команда старается всегда строго играть в обороне, а потому уже создавать моменты. Омская команда обыграла во вторник СКА (4:3).

— Всегда хочется в первую очередь строго сыграть в обороне, не пропустить и потом уже создавать моменты, — цитируют «Известия» Зернова. — В результате так удачно сложилось, что я забил два гола. В первом эпизоде Оливер здорово отдал. А во втором тоже повезло: вышли два в один и удачно бросил. Сергей Толчинский здорово поборолся и заставил соперника ошибиться — молодец.

— Со стороны показалось, что вы очень хорошо заставляли СКА ошибаться, допускать потери на ровном месте.

— Потери есть в каждой игре и у каждой команды. Мы, конечно, стараемся пореже терять шайбу и чаще забрасывать ее в чужую зону, а там действовать по ситуации. Всегда пытаемся действовать так, чтобы соперник ошибался. Таковы требования к нам со стороны тренеров. И за счет их выполнения получилось достаточно удачно стартовать в сезоне, проиграв всего один матч и расположившись среди лидеров турнирной таблицы.