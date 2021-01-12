Вратарь «Витязя» по-футбольному вынес шайбу от ворот
12 января 2021, 21:52
В матче московского «Динамо» и «Витязя» вратарь гостей Илья Ежов повеселил публику нестандартным решением: после опасного момента он выбросил шайбу ударом ноги.
Голкипер по-футбольному вынес шайбу, однако чуть ранее прозвучал свисток арбитра, и игра после этого момента не продолжилась.
Динамо М — Витязь pic.twitter.com/kRXx0zWnsa— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) January 12, 2021
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