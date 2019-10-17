Войнов стал лучшим игроком сентября в «Авангарде»
17 октября 2019, 08:42
Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов стал лучшим игроком омской команды в сентябре по версии болельщиков, сообщается в официальном Twitter клуба.
На состоянию на настоящий момент у Войнова 13 (7+6) очков, и он — лучший защитник-снайпер регулярного чемпионата КХЛ.
10 октября его гол позволил «Авангарду» одержать победу над «Амуром».
Вы сделали свой выбор! 45,39% голосов — и G-Drive лучшим игроком сентября становится Вячеслав Войнов! На данный момент у Вячеслава 13 (7+6) очков, он лучший защитник-снайпер Лиги и, судя по всему, как настоящий болид, не собирается останавливаться ? #GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/B9jLT6YTNx— ХК Авангард (@hcavangardomsk) October 17, 2019
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