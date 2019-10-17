Войнов стал лучшим игроком сентября в «Авангарде»

Вы сделали свой выбор! 45,39% голосов — и G-Drive лучшим игроком сентября становится Вячеслав Войнов! На данный момент у Вячеслава 13 (7+6) очков, он лучший защитник-снайпер Лиги и, судя по всему, как настоящий болид, не собирается останавливаться ? #GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/B9jLT6YTNx