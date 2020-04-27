По информации «СЭ», защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов может перейти в «Спартак».

30-летним хоккеистом также интересовался «Автомобилист», однако уральскому клубу, скорее всего, не хватит денег на него из-за потолка зарплат. Екатеринбуржцы планируют продлить контракт с нападающим Павлом Дацюком, который собирается продолжить игровую карьеру.

Войнов претендует на зарплату в 100 миллионов рублей за сезон.